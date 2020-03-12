КИЕВ, 12 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Украины для поддержания стабильности курса гривны продал за неделю на межбанковском валютном рынке около 700 миллионов долларов, заявил в четверг на пресс-конференции замглавы регулятора Олег Чурий.

Ранее Нацбанк заявил о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне коронавируса и "повышения турбулентности" на мировых финансовых и валютных рынках.

"За неделю… мы продали в общем 700 миллионов долларов. На сегодня, по-моему, баланс немного негативный. Относительно планов продаж, у нас нет планов продаж какой-то определенной суммы. Мы действуем исходя из той ситуации, которая есть на рынке. Когда гривна слабеет, мы продаем валюту, когда гривна усиливается – мы покупаем валюту", — заявил Чурий.

Вместе с тем он сказал, что Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны.

В понедельник к глобальным рискам, связанным с коронавирусом, добавился обвал нефтяных цен, достигавший 30% из-за распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Вслед за нефтью обрушились мировые фондовые биржи. На этом фоне украинская гривна подешевела сразу на 3%: в воскресенье доллар стоил на Украине 24,95 гривны, а во вторник уже 25,67 гривны. На четверг официальный курс гривны составляет 25,62 за доллар.