МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 февраля по 6 марта увеличились на 1,4% и составили 577,8 миллиарда долларов,- говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов по состоянию на 6 марта составил 577,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 7,8 миллиарда долларов, или на 1,4%, преимущественно в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.