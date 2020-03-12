12 марта — Dow Jones. Если подытожить некоторые самые серьезные проблемы, с которыми столкнулись американские банки в последние годы после финансового кризиса, то станет ясно, какой удар по ним может нанести эпидемия коронавируса.

Десять лет назад банки пережили рецессию и повсеместные дефолты по кредитам. До 2015 года они стойко терпели годы низких процентных ставок и медленного роста кредитов, что оказывало давление на их прибыльность. В 2015 и 2018 году банки уцелели после распродаж на фондовом рынке. В 2016 году отрасль пережила обвал цен на энергоносители, понеся определенный урон, но без громких банкротств.

Теперь кредиторы столкнулись со всеми этими угрозами одновременно. Многие из их видов деятельности отражают экономическую активность, поэтому падение роста экономики и подъем безработицы могут ударить по их прибыли. Резкое обесценение активов может подорвать выручку в бизнесах инвестиционного банкинга и трейдинга, в то время как активность в сегменте слияний и поглощений останавливается, а инвесторы берут паузу.

На старте этого года банки были лучше капитализированы и менее зависимы от непостоянного краткосрочного финансирования, чем накануне финансового кризиса. Но их прибыль, скорее всего, пострадает.

Как же банки перенесут замедление, вызванное коронавирусом?

Снижение выручки в бизнесе кредитования

По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), в прошлом году примерно две трети выручки банков приходилось на процентный доход, полученный по кредитам и ценным бумагам. Ставки, которые банки устанавливают для некоторых крупных категорий кредитов, включая торговое и промышленное кредитование и балансы по кредитным картам, привязаны к ориентирным показателям, которые в последние недели падают. Это грозит снижением чистого процентного дохода банков.

Например, по оценкам Credit Suisse Group AG, снижение краткосрочных и долгосрочных процентных ставок на 1 процентный пункт в 2020 году обернется для Bank of America Corp. потерей 6,54 млрд долларов процентного дохода, или примерно 7% годовой выручки. Впрочем, Bank of America – это исключение, но, как утверждает Credit Suisse, средний крупный американский банк из-за такого снижения ставок может потерять 2% выручки.

Замедление роста кредитования

Кроме того, банки могут столкнуться с трудностями при попытках возместить объемы кредитования, которых они лишатся, за счет доходности по кредитам. В течение 2019 года бизнесы и потребители были склонны брать кредиты, и, судя по данным FDIC, в конце года остатки кредитной задолженности у американских банков повысились на 3,6% по сравнению с уровнями в конце 2018 года.

Однако в последнее время страхи вокруг коронавируса негативно отражались на решениях компаний об инвестировании и расширении операций, особенно в таких секторах, как туристический и гостиничный, а также в отраслях, зависимых от мировых цепочек поставок. Согласно ФРС, кредиты на торговые и промышленные нужды в феврале еженедельно повышались менее чем на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года. В феврале 2019 года рост таких кредитов еженедельно превышал 10%.

Хотя с начала года темпы роста потребительского кредитования превышают рост корпоративного кредитования, в последние недели они начали тормозиться. С конца января рост потребительских кредитов в банках, по данным ФРС, практически застопорился на уровне чуть ниже 6%.

Кризис у потребителей

Перспективы того, что потребители пропустят работу и перестанут получать зарплату, тоже не сулят ничего хорошего многим кредитам, которые уже есть на балансе банков. Невыплаты и дефолты по ипотеке, автокредитам, кредитным картам и другим видам потребительских займов падают и растут синхронно с уровнем безработицы, и любой длительный период безработицы, вероятно, будет означать, что заемщики будут опаздывать с выплатами по кредитам.

С финансового кризиса банки более осмотрительно подходят к наращиванию объемов кредитования потребителей, а отраслевой уровень убытков по займам оказался ниже долгосрочных средних показателей и всего на 0,18 процентного пункта выше рекордного минимума, отмечавшегося в 2006 году. Это данные аналитиков Barclays PLC. Однако ситуация может быстро усугубиться: в последние кварталы банки сокращают резервы, которые создали для покрытия возможных дефолтов, хотя дефолты по некоторым видам кредитов в последнее время растут, судя по данным FDIC.

Даже если потребители будут вовремя платить по кредитам, их расходы на такие удовольствия, как походы в рестораны и отпуск, наверняка снизятся, что приведет к сокращению выручки, которую банки зарабатывают по связанным с этим транзакциям по кредитным и дебетовым картам.

Избыток нефти

Многие банковские заемщики также столкнутся с трудностями с выплатами по кредитам в случае ухудшения экономической ситуации, в частности компании из нефтегазового сектора. Резкое падение цен на нефть на этой неделе означает, что такие компании получат меньше средств и будут испытывать затруднения с выплатой существующих долгов, а также вынуждены будут иметь дело с сокращением стоимости активов в форме запасов энергоносителей, под залог которых они смогут брать кредиты.

Если цены на энергоносители останутся на текущем уровне, убытки по кредитам в нефтегазовых портфелях банков "заметно вырастут", написали аналитики KBW в заметке в понедельник. Подверженность рискам, связанным с американскими нефтегазовыми компаниями, у четырех крупнейших американских банков оценивается в 65,5 млрд долларов, а доля кредитов, выданных таким фирмам, в портфелях ряда региональных американских банков, согласно KBW, в целом превышает 10%.

Рынки

Выручка в таких бизнесах Уолл-стрит, как инвестиционный банкинг и трейдинг, является одним из основных источников комиссионного дохода для банков, причем оба эти бизнеса чувствительны к влиянию коронавируса. Согласно Dealogic, с начала года нежелание глав компаний заключать сделки привело к падению мировой активности на рынке слияний и приобретений на 28% по сравнению с 2019 годом. Citigroup Inc. прогнозирует уменьшение комиссионных в подразделении инвестиционного банкинга в 1-м квартале, о чем предупредил в среду на конференц-звонке с инвесторами его финансовый директор Марк Мейсон.

Волатильные рынки и резкие колебания котировок акций, облигаций и сырьевых товаров в 1-м квартале загрузили работой отделы трейдинга банков, однако полученной ими комиссии вряд ли хватит, чтобы компенсировать слабые места в других подразделениях. На сегодняшний день штат отделов трейдинга в банках меньше, чем во время финансового кризиса, а учитывая, что все больше сделок осуществляется через электронные торговые системы, некоторые виды комиссии упали. По словам Мейсона, выручка в бизнесе трейдинга Citigroup в 1-м квартале, скорее всего, повысится "на средний однозначный процент", хотя торговые объемы выросли гораздо больше.

— Автор Peter Rudegeair, Peter.Rudegeair@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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