МОСКВА, 12 мар — Dow Jones. Экономисты резко понизили прогноз роста экономики США в этом году. Теперь они ожидают, что валовой внутренний продукт во 2-м квартале сократится. Между тем, вероятность рецессии выросла на фоне распространения коронавируса в мире.

Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, также ожидают дополнительного понижения ставки Федеральной резервной системы в предстоящие недели и месяцы на фоне волатильности и неопределенности вокруг эпидемии нового коронавируса.

Экономисты бизнеса и мира науки, согласно опросу, в настоящее время в среднем ожидают, что во 2-м квартале ВВП сократится на 0,1%. В феврале они ожидали, что ВВП вырастет на 1,9%.

Согласно ежемесячному опросу, 75% экономистов ожидают, что распространение коронавируса будет значительным фактором сдерживания роста экономики за 2020 год в целом, который вычтет из роста ВВП более 0,5 процентного пункта по сравнению с 4-м кварталом прошлого года.

"Быстро распространяющийся коронавирус и сопровождающий его фактор страха вредит путешествиям, сдерживает спрос потребителей и компаний, а также разрушает логистические цепочки в США и в мире. Так как рынки усиливают ущерб, последствия эпидемии, вероятно, вычтут из роста ВВП 0,5 процентного пункта", — говорит Грегори Дако, главный экономист Oxford Economics.

Почти 41% экономистов ожидают, что эпидемия также будет иметь значительные последствия для роста ВВП США в 1-м квартале, который завершается 31 марта. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в февральском опросе.

Теперь экономисты ожидают, что в 1-м квартале рост ВВП составит 1,3% против 1,6% в феврале. В 3-м квартале, как ожидается, рост ВВП составит 1,2% против 2% согласно февральскому опросу.

За 2020 год в целом, если считать в 4-го квартала 2019 года и до 4-го квартала 2020 года, то рост ВВП, согласно опросу, составит 1,2% против 1,9% в феврале. За 2019 год в целом рост ВВП составил 2,3%.

"Финансовый стресс сейчас нарастает, и если распространение вируса не будет чудесным образом остановлено, то стресс будет длиться достаточно долго, чтобы повлиять на реальную экономику", — говорит Констанс Хантер, главный экономист KPMG. Она ожидает, что восстановление экономики после эпидемии будет иметь форму буквы U с более растянутым дном, а не V, как первоначально наделяюсь наблюдатели.

Тем не менее, экономика, как ожидается, будет расти в 1-м квартале и в 3-м квартале текущего года. Это указывает на то, что США избегут рецессии, которая определяется как спад экономики в течение двух кварталов подряд.

"Мы увидим резкий спад во 2-м квартале. Экономика будет значительно восстанавливаться в 3-м квартале, но все будет зависеть от ситуации с вирусом в это время", — говорит Расселл Прайс, главный экономист Ameriprise Financial.

Экономисты считают, что в течение следующих 12 месяцев вероятность рецессии составляет примерно 50%. Вероятность рецессии в следующем году составляет 49% против 26% месяц назад.

"Сочетание шоков со стороны спроса и со стороны предложения, вызванных вирусом, очевидно, повышает риски", — говорит Томас Кевин Свифт, главный экономист American Chemistry Council.

Экономисты в целом ожидают, что ФРС будет реагировать на коронавирус путем дальнейшего понижения ставок. Более 94,4% опрошенных экономистов ожидают, что следующим шагом центрального банка будет понижение ставки. При этом 77,8% ожидают, что это понижение состоится на заседании, которое намечено на 17-18 марта. Около 20,4% экономистов ожидают, что понижение ставки произойдет на заседании, намеченном на 28-29 апреля. Согласно февральскому прогнозу, лишь 55% экономистов считали, что следующим шагом ФРС будет понижение ставки.

Ранее в этом месяце ФРС на чрезвычайном заседании понизила ставку на половину процентного пункта, до диапазона 1%-1,25%. Это первое изменение ставки на незапланированном заседании со времен финансового кризиса 2008 года.

В среднем экономисты ожидают, что в июне текущего года ставка ФРС будет составлять 0,5%.

Согласно опросу, вероятность того, что ставка ФРС вернется к нулевому уровню к концу текущего года составляет 54%.

В опросе WSJ, который проводился с 6 по 10 марта, приняли участие 55 экономистов, однако не все из них ответили на все вопросы.

— Автор Harriet Torry, harriet.torry@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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