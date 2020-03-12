КИЕВ, 12 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке в четверг продал около 220 миллионов долларов для поддержания стабильности курса гривны на фоне распространения коронавируса, сообщила в четверг пресс-служба банка.

Замглавы регулятора Олег Чурий ранее в четверг сообщил, что Национальный банк Украины для поддержания стабильности курса гривны продал за неделю на межбанковском валютном рынке около 700 миллионов долларов.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников финансового рынка из-за распространения по миру коронавируса. Всего с этой целью было продано более 220 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный банк настроен соблюдать стратегии валютных интервенций и продолжать сглаживать избыточные курсовые колебания и в дальнейшем. Международные резервы Украины превышают 26 миллиардов долларов и достаточны для этого.

В понедельник к глобальным рискам, связанным с коронавирусом, добавился обвал нефтяных цен, достигавший 30% из-за распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений по добыче. Вслед за нефтью обрушились мировые фондовые биржи. На этом фоне украинская гривна подешевела сразу на 3%: в воскресенье доллар стоил на Украине 24,95 гривны, а во вторник уже 25,67 гривны. На четверг официальный курс гривны составляет 25,62 за доллар.