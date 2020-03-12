Добавлены подробности (после третьего абзаца).

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Федеральный бюджет РФ в январе-феврале, по предварительной оценке Минфина России, был исполнен с дефицитом 1,7% ВВП, или 272,183 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

Объем поступивших за этот период доходов составил 2,818 триллиона рублей, или 13,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом на текущий и плановый период 2021 и 2022 годов. Расходы были исполнены в объеме 3,09 триллиона рублей, или 15,8% к общему утвержденному годовому объему и 15,2% — к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба — 1,808 триллиона рублей, или 13,7% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета на 2020 год. Федеральная таможенная служба направила 722,538 миллиарда рублей, или 13,5% к прогнозным показателям на год. Перечисления других федеральных органов составили 287,259 миллиарда рублей (15,3% к годовому прогнозу).

Нефтегазовые доходы за январь-февраль текущего года составили 1,224 триллиона рублей (16,4% к плану), ненефтегазовые — 1,594 триллиона рублей (12,3%).

Кроме того, согласно предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета РФ в январе составил 0,9% к ВВП или 67,823 миллиарда рублей. Ранее в феврале министерство оценивало дефицит бюджета в январе в 2% к ВВП или 159,9 миллиарда рублей.