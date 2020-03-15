МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать работу координационного совета по коронавирусу при кабмине, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ.

Совещание по экономической ситуации Мишустин провел 14 марта.

"Организовать и обеспечить функционирование координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ", — говорится в распоряжении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.