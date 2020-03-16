МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold по МСФО в 2019 году выросла по сравнению с предыдущим годом в 1,8 раза и составила 166,9 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 42%, до 667,3 миллиона долларов в основном за счет роста объема производства и благоприятных цен на золото, рентабельность EBITDA возросла до 46,1% с 41,1% годом ранее. Выручка увеличилась на 27%, до 1,448 миллиарда долларов при росте средней цены реализации на 10%, до 1399 долларов за унцию.

Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) снизилась на 2% по сравненению с предыдущим годом — до 1023 долларов за унцию, в основном за счет роста доли нового рудника "Гросс" с низкой себестоимостью в общем объеме производства золота. Капвложения компании в отчетный период снизились на 17%, до 425,4 миллиона долларов.

Свободный денежный поток составил 167 миллионов долларов против отрицательного свободного денежного потока годом ранее, что отражает сокращение капитальных вложений и рост денежного потока от операционной деятельности, главным образом за счет рудника "Гросс". Чистый долг компании за 2019 год сократился на 14% и на 31 декабря составил 791,9 миллиона долларов, общий долг снизился на 3%, до 981,8 миллиона долларов.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основными акционерами компании являются Алексей Мордашов и его сыновья, Кирилл и Никита, на долю которых суммарно приходится 99,94% уставного капитала.