МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до конца дня 17 марта подготовить план первоочередных действий для стабильного функционирования экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции, который бы включал меры поддержки различных отраслей и бизнеса. Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

"Для стабильного функционирования экономики также поручаю до конца дня вторника подготовить план первоочередных действий, который в том числе должен включать следующие меры: первое — это меры поддержки отрасли торговли, упрощающие ее функционирование и позволяющие сформировать достаточно надежный запас, достаточный запас товаров первой необходимости. Торговые предприятия должны получить доступ к льготным кредитам для решения этих задач", — пояснил он.

Премьер-министр также заявил о необходимости включить в этот план меры поддержки отдельных отраслей, которые из-за распространения коронавируса оказались в сложной ситуации, и меры поддержки сегмента малых и средних предприятий.

"Мы должны так настроить наше регулирование, всю работу органов власти, контрольно-надзорных органов, чтобы в текущей ситуации они максимально помогали работать бизнесу. Но это только первоочередные шаги, о деталях и наших последующих действиях мы, конечно же, подробно и детально объявим дополнительно", — заверил премьер.

ПРИЗЫВ К БИЗНЕСУ

Мишустин призвал крупные корпорации задействовать все свои ресурсы для противостояния распространению коронавируса, принять меры для бесперебойного функционирования предприятий и защиты сотрудников.

"Конечно, борьба с пандемией — это задача не только государственных структур, но и всего общества, в том числе и ответственного бизнеса. Прошу крупные корпорации включить все свои ресурсы для противостояния распространению коронавирусной инфекции, в координации со штабом принять комплексные меры по обеспечению бесперебойного функционирования предприятий и защите собственных работников от коронавируса", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он также предложил предприятиям направить свои предложения по участию бизнеса в реализации действий правительства и региональных администраций в борьбе с вирусом. Премьер также обратился к гражданам страны, призвав их с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

"Самоограничения, которые сейчас необходимы, направлены прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение, принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием. Чем организованнее и ответственнее мы пройдем этот непростой период, тем быстрее мы справимся с этой угрозой и сможем нормализовать ситуацию. Прошу вас помогать и беречь друг друга. Уверен, что ответственное отношение к своему здоровью вместе с теми мерами, которые принимает сейчас государство, позволят нам оперативно стабилизировать ситуацию", — подчеркнул Мишустин.

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ

Кабмин принял решение об отсрочке налоговых платежей для туристической и авиаотрасли, пострадавших от распространения коронавируса, в дальнейшем такие меры могут быть расширены на другие сферы.

"Речь идет в первую очередь о туризме и авиаперевозчиках. Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем эта мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия", — подчеркнул Мишустин.