ПЕКИН, 16 марта — Dow Jones. Китай примет дополнительные меры для смягчения воздействия пандемии коронавируса, которая спровоцировала резкое падение экономической активности, сказал представитель Национального бюро статистики.

По данным бюро, в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство, инвестиции в основной капитал и розничные продажи в Китае сократились более чем на 10%. Экспорт Китая также существенно упал за этот период. Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

"Удар по экономике является краткосрочным и контролируемым", — сказал представитель бюро статистики Мао Шенюн в понедельник. Он отметил, что могут быть приняты дополнительные меры налогово-бюджетной политики с учетом относительно низкого уровня государственного долга.

Мао ожидает, что ситуация в экономике начнет улучшаться в марте, а во втором полугодии, когда нарушенная эпидемией работа компаний придет в норму, рост ускорится.

"Наша уверенность в достижении экономических целей этого года не изменилась", — сказал он.

Китай планирует к концу этого года удвоить ВВП по сравнению с 2010 годом, и, по мнению экономистов, для этого ВВП в этом году должен вырасти на 5,5%. Широкомасштабное сокращение экономической активности в первые два месяца года усложнило достижение этой цели, говорят экономисты.

По словам Мао, состояние экономики было нормальным до 23 января, когда Пекин с целью сдерживания распространения вируса принял жесткие меры, включая изоляцию городов, приостановление работы производственных предприятий и ограничения на передвижение людей. Судя по данным, в результате эпидемии перебои в экономической активности в феврале были более существенными, чем в январе, сказал он.

Китай объединяет данные за январь и февраль, чтобы сгладить искажения, вызванные празднованием Нового года по лунному календарю, который в разные годы приходится на разные месяцы.

Эпидемия в начале этого года также спровоцировала рост безработицы в городах Китая, поскольку предприятиям и компаниям было приказано продлить новогодние каникулы, сказал Мао. По его словам, ситуация с занятостью в этом году будет трудной, но ожидается, что во втором полугодии состояние рынка труда улучшится.

— Автор Grace Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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