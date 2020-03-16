Китай еще больше смягчит налогово-бюджетную политику
ПЕКИН, 16 марта — Dow Jones. Китай примет дополнительные меры для смягчения воздействия пандемии коронавируса, которая спровоцировала резкое падение экономической активности, сказал представитель Национального бюро статистики.
По данным бюро, в январе-феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство, инвестиции в основной капитал и розничные продажи в Китае сократились более чем на 10%. Экспорт Китая также существенно упал за этот период.
"Удар по экономике является краткосрочным и контролируемым", — сказал представитель бюро статистики Мао Шенюн в понедельник. Он отметил, что могут быть приняты дополнительные меры налогово-бюджетной политики с учетом относительно низкого уровня государственного долга.
Мао ожидает, что ситуация в экономике начнет улучшаться в марте, а во втором полугодии, когда нарушенная эпидемией работа компаний придет в норму, рост ускорится.
"Наша уверенность в достижении экономических целей этого года не изменилась", — сказал он.
Китай планирует к концу этого года удвоить ВВП по сравнению с 2010 годом, и, по мнению экономистов, для этого ВВП в этом году должен вырасти на 5,5%. Широкомасштабное сокращение экономической активности в первые два месяца года усложнило достижение этой цели, говорят экономисты.
По словам Мао, состояние экономики было нормальным до 23 января, когда Пекин с целью сдерживания распространения вируса принял жесткие меры, включая изоляцию городов, приостановление работы производственных предприятий и ограничения на передвижение людей. Судя по данным, в результате эпидемии перебои в экономической активности в феврале были более существенными, чем в январе, сказал он.
Китай объединяет данные за январь и февраль, чтобы сгладить искажения, вызванные празднованием Нового года по лунному календарю, который в разные годы приходится на разные месяцы.
Эпидемия в начале этого года также спровоцировала рост безработицы в городах Китая, поскольку предприятиям и компаниям было приказано продлить новогодние каникулы, сказал Мао. По его словам, ситуация с занятостью в этом году будет трудной, но ожидается, что во втором полугодии состояние рынка труда улучшится.
— Автор Grace Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/state_regulation/20200316/831083383.html