МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. ФКУ "Упрдор "Тамань" планирует заключить договор с ООО "Трансстроймеханизация" (контролируется "Мостотрестом") на строительство и реконструкцию автодороги А-289 от Краснодара до Крымского моста, первый этап работ оценен в 59,2 миллиарда рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Ранее учреждение объявило электронный аукцион с объектом закупки: "Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" I этап". Начальная (максимальная) цена контракта заявлялась в 59,2 миллиарда рублей. Согласно материалам, заказчик ожидает полное завершение всех работ не позднее 15 октября 2024 года.

В понедельник в системе появился протокол итоговой комиссии по закупке, из которого следует, что на аукцион заявился лишь один участник — "Трансстроймеханизация", и эта заявка была признана соответствующей требованиям.

"Аукцион признан несостоявшимся. Контракт заключается с участником, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе – общество с ограниченной ответственностью "Трансстроймеханизация", — говорится в решении комиссии. В материалах не уточняется, какую сумму предлагала компания.

ПАО "Мостотрест" — одна из крупнейших российских компаний, занимающихся инфраструктурным строительством, она строила мост через Керченский пролив.