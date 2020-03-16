КИЕВ, 16 мар /ПРАЙМ/. Национальный банк (ЦБ) Украины в течение прошедшей сессии продал 238 миллионов долларов для сглаживания колебаний курса гривны, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения коронавируса COVID-19, об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Нацбанк заявлял о готовности поддерживать стабильность курса гривны на фоне распространения коронавируса по миру и "повышения турбулентности" на мировых финансовых и валютных рынках. Также он сообщал, что по состоянию на 12 марта только за неделю продал в этих целях на межбанковском валютном рынке около 700 миллионов долларов, а затем — ещё около 220 миллионов.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса. Всего с этой целью было продано 238 миллионов долларов", — сообщила пресс-служба на страничке в Facebook сегодня.

Сообщается, что после обеда спрос на валюту также преобладал над предложением, поэтому НБУ продлил проведение валютных интервенций для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривны за доллар.

Ранее к глобальным рискам, связанным с коронавирусом, добавился обвал нефтяных цен, достигавший за 10 дней 30% из-за распада альянса ОПЕК+ и снятия с 1 апреля ограничений на добычу нефти. Вслед за нефтью обрушились мировые фондовые биржи.