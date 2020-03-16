МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Банк России, являющийся владельцем 99,99% акций Московского индустриального банка (МИнБанка), направил МИнБанку требование о выкупе им обыкновенных именных акций банка, следует из сообщения кредитной организации.

"Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг", — говорится в сообщении. Требование получено МИнБанком 16 марта.

МИнБанк санируется ЦБ с января 2019 года, регулятор стал владельцем 99,99% акций кредитной организации в конце июля. Сообщалось, что регулятор выделит на докапитализацию МИнБанка 128,7 миллиарда рублей.