ЛОНДОН, 16 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Меры поддержки, принятые Федеральной резервной системой США (ФРС), помогут американскому рынку стабилизироваться лишь отчасти, а на восстановление уйдет не менее месяца — такое мнение РИА Новости высказал директор по международным продажам инвестиционной компании Sova Capital в Лондоне Кирилл Янковский.

ФРС накануне в рамках внепланового заседания приняла решение о дополнительном ослаблении монетарной политики, понизив ключевую ставку до 0-0,25% годовых. Также регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам. Это уже второе за последние дни внеплановое заседание регулятора. В начале марта ФРС уже снижала ставку на 50 базисных пунктов, до 1-1,25%.

По мнению собеседника агентства, падение рынка, которое наблюдалось в последние дни, быстро отыграть не удастся – слишком сильным был провал.

"Эти меры помогут, но лишь частично. Для движения в минус 30% американскому индексу понадобится, как минимум, месяц, чтобы стабилизироваться", — отметил Янковский.

В понедельник рынки продолжили падение на фоне глобальной тенденции избавления от финансовых активов, так как новые меры ФРС лишь дополнительно напугали инвесторов, которые воспринимают всю эту экстренность скорее не как залог восстановления фондовых и сырьевых котировок, а как свидетельство нервозности финансовых властей.