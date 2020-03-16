ЛОНДОН, 16 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Эндрю Бэйли, вступивший в должность председателя Банка Англии, пообещал быстро принимать меры по поддержке экономики в случае необходимости на фоне коронавируса. Такое заявление глава регулятора сделал журналистам после вступления в должность в понедельник днем.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

По словам Бэйли, участники рынка уже видели работу регулятора на прошлой неделе, когда была снижена ключевая ставка на 50 базисных пунктов, до 0,25%, чтобы поддержать экономику и домохозяйства на фоне коронавируса. В случае необходимости Банк Англии готов предпринять следующие шаги, сказал он.

"Вы видели быстрые действия на прошлой неделе, поэтому вы снова увидите быстрые действия, когда нам нужно будет их предпринять", — отметил Бэйли.

Также он сказал, что регулятор в ближайшие дни оценит эффект решения о снижении ставки по долларовым своп-линиям, принятого шестью Центральными банками.

Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, ФРС США и Швейцарский национальный банк в ночь на понедельник приняли скоординированное решение по расширению предоставления ликвидности в рамках своп-линий в долларах США, снизив ставку на свопы на 25 базисных пунктов. Таким образом, новая ставка своп-линий будет составлять OIS (Overnight Index Swap) +25 базисных пунктов.

Регуляторы также условились начать предлагать американскую валюту с 84-дневным сроком погашения в дополнение к операциям с недельным сроком погашения, осуществляемым в настоящее время.