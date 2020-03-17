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ВАШИНГТОН, 16 мар /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США в понедельник на закрытии торгов опускались примерно на 12-13%, что связано с продолжением обеспокоенности инвесторов по распространению коронавируса и заявлениями властей о грядущей рецессии.

Несмотря на объявленные меры поддержки, в частности неожиданное снижение ставки Федрезервом второй раз за месяц, биржи в понедельник обвались на 10% и более в начале торгов. Из-за резкого падения индексов сразу на открытии торги приходилось останавливать.

Несколько выровняло ситуацию то, что советник президента США Дональда Трампа посулил американцам налоговые льготы общей суммой в 800 миллиардов долларов. Но заявление Трампа, не исключившего рецессии и что пандемия продлится до июля-августа, вновь отправили рынок в глубокое пике.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 12,45%, до 20297,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 12,46%, до 6893,832 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 10,66%, до 2421,93 пункта.

Уже после официального времени закрытия торгов (23.00 мск) индексы продолжили падение. На 16.20 (23.20 мск) Dow Jones обрушился на 12,93%, до 20917,53 пункта (на 2997,10 пункта), NASDAQ немного отыграл падение — сокращение на 12,32%, до 6904,594 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 11,98%, до 2386,13 пункта.

Такие темпы снижения схожи с динамикой предыдущей недели, когда резкое падение бирж в отдельные дни стало сильнейшим с 1987 года.

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках внепланового заседания приняла решение снизить ключевую ставку до 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам. А в начале марта ФРС уже принимала решение неожиданно снизить ставку — до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Кроме того, тогда же на внеочередном заседании свою ключевую ставку понизил и ЦБ Великобритании — до 0,25%.

Волатильность на рынках акций, нефти и металлов проходит на фоне продолжающегося распространения по миру коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах. Эксперты опасаются, что связанные с заболеванием карантинные меры, влияющие на торговлю, транспорт и туризм, могут сдержать рост мировой экономики.