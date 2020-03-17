МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Международные поезда, курсирующие между Россией, Украиной, Молдавией, Казахстаном отменены с 17 марта из-за решений железных дорог этих стран в связи с коронавирусом, сообщали РЖД.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в сообщении России с Китаем, КНДР, Италией, Латвией, Монголией, Чехией, Польшей, Францией, Германией и другими.

РЖД сообщали, что получили уведомления от железных дорог Украины и Молдавии о закрытии движения с 17 марта для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с этим до особых указаний приостанавливается курсирование в сообщении с этими странами международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов.

Аналогичная формулировка содержалась в сообщении об отмене прямых поездов с 17 марта между Россией и Казахстаном.

Пассажирам надо обращаться за возвратом денег за билеты на отменённые поезда в кассы на территории государства приобретения. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в понедельник сообщила, что в России уже зафиксировано 93 случая коронавирусной инфекции, четверо пациентов уже выздоровели, 79 находятся в стационаре.