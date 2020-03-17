РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар /ПРАЙМ/. Власти Бразилии вложат почти 30 миллиардов долларов в экономику, чтобы противостоять кризису, вызванному новым коронавирусом, заявил в ходе пресс-конференции министр экономики страны Паулу Гедес.

По словам министра, в стране будет запущен чрезвычайный план по борьбе с коронавирусом, в рамках которого "за три месяца будет выделено почти 150 миллиардов реалов (30 миллиардов долларов — ред)". При этом Гедес отметил, что план может пересматриваться каждые 48 часов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Первый миллиард долларов уже был выделен на прошлой неделе министерству здравоохранения.

Гедес подчеркнул, что вызванный коронавирусом кризис — это временный "шок", который продлится "три-четыре месяца", и отметил, что важно принять структурные реформы, чтобы на выходе из этой фазы экономика была более устойчива и направлена на рост.