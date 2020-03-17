МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма "от ВОЗ", ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.

"Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день", — сказал руководитель группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев.

Тему коронавируса используют, по его словам, мошенники в качестве приманки — одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.

"Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников", — пояснил Игнатьев.

Опасность этой схемы в том, что она выглядит более реалистичной, чем другие, например, кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах, добавил он.

"Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить системы безопасности на свое устройство — она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить", — рекомендует Луис Корронс из компании Avast. Он советует быть бдительными, с письмами, в которых упоминается тема коронавируса. "Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней", — советует он.

"Смело удаляйте письмо от незнакомого отправителя, которое вы не ждали. Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями", — добавил директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.