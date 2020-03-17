КИЕВ, 17 мар — ПРАЙМ. Национальный банк Украины фиксирует признаки недостатка наличной валюты в банковах из-за повышенного спроса, сообщается во вторник на странице регулятора в Facebook.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил массовые мероприятия. По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19. Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса зафиксирован 13 марта в Житомирской области.

"В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", — говорится в сообщении.

По данным регулятора, из-за прекращения авиасообщения и ограничений на границе наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой.

Также регулятор сообщил, что на корсчетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты, и клиенты могут свободно перечислять собственную валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать валюты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.