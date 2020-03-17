МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа предложит Конгрессу пакет мер по экономической поддержке на сумму в 850 миллиардов долларов на фоне волатильности рынков и коронавируса, пишет газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Трампа просит Конгресс одобрить значительный пакет поддерживающих экономических мер на сумму примерно в 850 миллиардов долларов, чтобы остановить экономический спад, вызванный коронавирусом", — пишет издание со ссылкой на четыре осведомленных источника.

В частности, план включает снижение налогов на заработную плату и 50 миллиардов долларов специально для поддержки авиационной отрасли, сообщили источники. Как ожидается, детали плана озвучит глава американского минфина Стивен Мнучин позднее во вторник. По данным источников, Мнучин ожидает, что пакет пройдет одобрение сената до конца недели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

В США зарегистрировано уже более 4,6 тысячи случаев коронавируса, в ряде штатов закрыты школы, учреждения, рестораны. Больше всего от экономических последствий кризиса страдают низкооплачиваемые работники индустрии услуг, которым зачастую не гарантирован оплачиваемый больничный или медицинская страховка. Фондовые индексы США в понедельник закрылись падением на 13% на опасениях по коронавирусу и его влияния на экономику.