МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Малый бизнес не должен пострадать из-за ситуации с коронавирусом, нужно максимально избавить предпринимателей от проверок и долговой нагрузки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, что миллионы людей заняты у нас в малом и среднем бизнесе, на небольших предприятиях. Нельзя допустить, чтобы этот значимый сектор пострадал из-за резких перепадов конъюнктуры или форс-мажорной ситуации", — рассказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

Предпринимателей, по словам президента, нужно "максимально избавить от избыточных проверок, помочь разобраться с налоговой, долговой нагрузкой".

"Аккуратно, с учетом текущей ситуации, подходить к разного рода штрафным санкциям", — добавил Путин.

НАЛАДИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ДОСТУП К СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ РЕСУРСАМ

Путин попросил правительство и телекоммуникационные компании наладить бесплатный интернет-доступ к социально значимым ресурсам, в том числе для закупки лекарств в условиях распространения коронавируса.

"Обращаюсь к правительству и к наших телекоммуникационным компаниям — нужно задействовать все резервы для того, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мною ещё в послании Федеральному Собранию, а именно: наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционному обучению, получению государственных услуг, даже просмотру отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, кто дома остались с семьями, это чрезвычайно важно", — сказал Путин.

ПУТИН УДИВИЛСЯ РОСТУ ЦЕН НА БЕНЗИН НА 10,44%

Путин удивился росту цен на бензин на 10,44% и призвал обратить внимание на тот факт, что цены на нефть рухнули.

"Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92 бензин за год вырос в цене на 10,44%… Сейчас уж не говорю — цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне",- сказал он в ходе встречи с кабмином.

СИТУАЦИЯ С COVID-19 В РФ В ЦЕЛОМ ПОД КОНТРОЛЕМ

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.

"Эта внешняя угроза не могла, безусловно, обойти стороной и Россию. Тем более что часть нашей большой страны, значительная, большая часть находится на востоке, на Дальнем Востоке, за Уралом, а значительная часть населения проживает у нас в европейской части. У нас есть контакты и с одними государствами мира, и с другой частью мира. Сегодня, учитывая наши интенсивные деловые, гуманитарные, просто человеческие контакты с зарубежными странами, ситуация в этом смысле становится, конечно, сложнее. Но, как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ, сегодня это особая ситуация с учетом большого количества перемещений людей в мире", — сказал Путин.

"Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, а нужно об этом сказать, и я еще раз к этому вернусь, именно на высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем", — подчеркнул президент РФ.

Все решения по коронавирусу должны быть обоснованными, четкими, понятными для людей и вводиться по мере необходимости, заявил Путин.

"Все наши решения должны быть обоснованными, четкими, понятными для людей, соответствовать степени потенциальных рисков и вводиться по мере необходимости. Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги и соответствующие меры и вводить их по мере необходимости", — сказал Путин, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

ПУТИН ПОПРОСИЛ РОССИЯН ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ К МЕРАМ ВЛАСТЕЙ ПО БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

"Подчеркну: они обязательны, эти шаги (по борьбе с коронавирусом — ред.), к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием", — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас востребована солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, а также готовность поддержать друг друга. По его словам, эти качества позволяли России преодолевать любые трудности, "как это принято в большой хорошей семье".

РЕШИТЬ ВОПРОС О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВРАЧЕЙ, БОРЮЩИХСЯ С КОРОНАВИРУСОМ

Путин поручил кабмину, Минздраву и регионам решить вопрос с дополнительной поддержкой врачей, борющихся с коронавирусом, увеличить фонд оплаты труда сотрудников Роспотребнадзора, участковых, медперсонала скорой помощи и ФАПов.

"Если говорить о медицинских работниках, то это люди, которые сейчас с честью выполняют свой профессиональный долг, и, как это было не раз в истории отечественно медицины, отечественного здравоохранения, рискуя своим здоровьем, помогают другим. Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала", — заявил Путин.

Он отметил, что эту работу и поддержку нужно разделить на две части: "Первое — это увеличить фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания". Вторая часть этой работы — увеличить фонд оплаты труда в регионах.

"Имеется в виду увеличить соответствующую оплату труда первичному здравоохранению. Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматоры, медсестры, средний персонал. Давайте не забудем и про младший медицинский персонал, это люди, которые тоже непосредственно работают в зоне риска — фельдешеры-акушеры ФАПов, медицинский персонал скорой помощи", — уточнил Путин.

Он пояснил, что речь идет о повышении выплаты в связи с работой в особых условиях за интенсивность и напряженность труда.

"Этот механизм должен быть прозрачным, справедливым, я прошу правительство, как можно быстрее разработать, принять решение по объему дополнительных выплат и разработать порядок", — резюмировал президент.

ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОНТРАФАКТ ЛЕКАРСТВ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

Путин также поручил правительству решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт лекарств в условиях распространения коронавируса.

"Указ я только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств… Прошу правительство внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон, о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения",- сказал Путин.