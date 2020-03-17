МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Оптовые цены на рис и гречневую крупу за последнюю полную неделю выросли в среднем на 1,2%, но дальнейшую траекторию цен сложно спрогнозировать, пока не спадет ажиотаж покупателей, заявили РИА Новости эксперты.

По данным аналитического центра "Прозерно", средняя оптовая цена гречневой крупы 1 сорта по состоянию на 13 марта составляла 40,565 тысячи рублей за тонну, увеличившись за три недели (с 21 февраля) на 0,68%, но за последнюю неделю (с 6 марта) — на 1,2%. Средняя оптовая цена на рис на 13 марта оценивалась в 31,185 тысячи рублей за тонну, увеличившись с 21 февраля на 0,48%, но при этом за предыдущую неделю — на 1,25%. Между тем, стоимость пшена не меняется — тонна этой крупы в опте стоит в среднем 22,77 тысячи рублей. Оценка цен приводится с учетом НДС.

"Увеличение цен гречки и риса на 1,2% — это не рост, просто дыхание рынка: например, предложил продавец цену выше вчера, кто-то согласился, кто-то нет, завтра может откатиться, может и нет. Пока не вижу того, чтобы производители специально повышали цены", — сказал РИА Новости гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко.

"Ситуация на оптовом рынке меняется очень быстро. Она нестабильна. На данный момент тенденция к росту цен у поставщиков сырья есть, однако рост несущественный, и его динамику сложно спрогнозировать", — говорит представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

По ее мнению, на цену оказывают влияние курс валюты (прямое влияние на импортное сырье, косвенное – на российское), увеличение спроса на крупы в ритейле и спекулятивные настроения поставщиков сырья. "На наш взгляд, равновесная цена еще не сложилась и сложится, вероятно, только после того, как спадет покупательский ажиотаж. То есть недели через две", — сказала эксперт.

По словам Петриченко, перспектива роста оптовой стоимости может быть у риса — в силу роста мировых цен на рис, но "в целом у всех продуктов также есть что-то впереди" из-за ослабления рубля, добавил эксперт. Схожая точка зрения и у "Руспродсоюза". "По импортному рису цена выросла вместе с курсом, то есть на 20%. По российскому рису оптовая цена сегодня имеет тенденцию к незначительному росту", — считает Нагайцева.

Между тем, в случае продолжительного роста цены у поставщиков сырья, производители готовой продукции не смогут сдерживать его за счет собственной рентабельности и будут вынуждены транслировать повышение собственных отпускных цен в ритейл, добавила эксперт.

"Рост цен на полке в этом случае будет зависеть от стратегии торговых сетей. Если сети будут готовы не повышать полочную цену за счет снижения собственной наценки, то цена для потребителя не изменится. В противном случае, она может возрасти. При этом важно понимать, что производители продукции не заинтересованы повышать цену необоснованно. Это им невыгодно, так как напрямую влияет на уровень продаж", — заключила представитель отраслевой ассоциации.