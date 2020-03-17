МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию из страны россиян доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов, сообщил РИА Новости источник, близкий к авиавластям РФ.

"Правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов", — сказал источник.

"Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелёт черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями", — заметил собеседник агентства.