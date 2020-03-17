МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Федерация рестораторов и отельеров России попросила председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь отрасли и принять ряд мер, чтобы не допустить массового закрытия предприятий из-за коронавируса, следует из письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Под письмом также поставили свои подписи представители делового объединения "Опора России" и Торгово-промышленной палаты.

"В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией и вводимыми ограничительными мерами, ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической. Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составила более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования", — говорится в документе.

Для поддержки отрасли деловые объединения просят освободить предприятия общественного питания и отели от уплаты всех налогов, включая НДФЛ и страховые взносы с выплат сотрудникам — до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных органами власти в связи с распространением коронавируса. Кроме того, они просят ввести мораторий на взимание арендной платы и каникулы на уплату коммунальных услуг на такой же срок. В письме также предлагается рефинансировать существующие займы предприятий с помощью госгарантий, обеспечив, таким образом, кредитные каникулы до конца 2020 года.

Федерация, помимо этого, просит "ввести мораторий на проведение проверок предприятий общественного питания, гостиниц и иных средств размещения сроком на три года". Также рестораторы и отельеры ждут приостановки действия статьи Гражданского кодекса, регулирующей материальную, административную и уголовную ответственность за задержку выплаты заработной платы сотрудникам. Принятие данных мер позволит сохранить предприятия и рабочие места, считают представители отрасли. Это, по их мнению, позволит после окончания пандемии выйти из кризисной ситуации в кратчайшие сроки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять из них заразились уже в стране, пять человек уже выздоровели и выписаны. В целом ряде государств из-за этого вводятся те или иные ограничения, в том числе карантины, запреты на передвижения людей, закрытие границ, приостановка авиасообщения.