МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании во вторник отменила свое декабрьское решение о проведении в третьем квартале первых аукционов на частоты для сетей 5G в так называемом миллиметровом диапазоне (25,25-25,65 ГГц), сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов по итогам заседания ГКРЧ.

"Это декабрьское решение ГКРЧ (по аукционам – ред.) сегодня отменено", – сказал Иванов, отвечая на вопрос, состоятся ли аукционы. Он отметил, что распределение этих частот на торгах для создания коммерческих сетей нецелесообразно, потому что предполагаемая ширина полосы (400 МГц) не давала бы возможность работать нескольким операторам.

По словам Иванова, Минкомсвязь ждет в марте от операторов связи окончательного решения о создании совместного предприятия (СП) в области развития 5G. В конце прошлого года "Вымпелком", МТС, "Ростелеком" и "Мегафон" заявили о подписании соглашения о намерениях по его созданию. По его словам, представленные документы будут предложены на рассмотрение ГКРЧ и только после этого будет приниматься решение — или о выделении для СП частот в различных диапазонах (и в миллиметровом, и 4,8-4,99 ГГц), или распределении их на торгах. Он также отметил, что ГКРЧ готова отдать СП часть регуляторных функций.

Во вторник ГКРЧ решила выделить миллиметровый диапазон, а также уже имеющиеся у операторов частоты (700 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2,5-2,7 ГГц) Научно-исследовательскому институту радио (НИИР) и совместному предприятию "Ростелекома" и "Мегафона" — "Новые цифровые решения" — для проведения исследований.

Иванов отметил, что частоты в миллиметровом диапазоне интересно было бы протестировать с точки зрения использования для технологических сетей (различных промпредприятий). "Сейчас мы хотим открыть возможность технологам потестировать. Понятно, что технологи сами не будут тестировать, а будут привлекать существующих операторов, чтобы использовать их компетенции, и это хорошо и правильно, потому что и технологи, и операторы получат опыт. Мы простаивать не можем из-за отсутствия "золотого диапазона" (3,4-3,8 ГГц – ред.), мы должны как-то двигаться вперед", — сказал замминистра.

Кроме того, ГКРЧ вновь отклонила все заявки операторов на частоты 3,4-3,8 ГГц для проведения исследований. "Пока по 3,4-3,8 Ггц мы воздерживаемся от каких-либо выделений и даже присвоений до окончательного решения вопроса о возможности или невозможости использования данного диапазона в интересах 5G. Прежде всего у нас — интересы национальной безопасности, и если есть хоть малейшая угроза этим вопросам есть, ГКРЧ решение в ущерб национальной безопасности не принимает", — сказал Иванов.