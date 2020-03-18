МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Сумма выявленных Счетной палатой РФ нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств в 2019 году увеличилась на 14,4% по сравнению с 2018 годом и составила 884,6 миллиарда рублей, при этом их общее количество снизилось почти в 2 раза и составило 4,443 тысячи, говорится в отчете контрольного ведомства за прошлый год.

В отчете за предыдущий год Счетная палата сообщала о выявленных более 9 тысяч нарушений на общую сумму 772,7 миллиарда рублей, отмечая, что больше всего нарушений в 2018 году было выявлено при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц.

Больше всего нарушений в 2019 году было выявлено при ведении бухгалтерского учета и отчетности – 316,1 миллиарда рублей, при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – на 237,3 миллиарда рублей, сумма нарушений при формировании и исполнении бюджетов составила 217,5 миллиарда рублей. На неэффективное использование федеральных и иных ресурсов пришлось 24 миллиарда рублей, и еще 71,9 миллиард рублей — на иные нарушения.

Аудиторы Счетной палаты в 2019 году возбудили 52 дела об административных нарушениях, по итогам рассмотрения которых суды привлекли к ответственности 40 должностных и юридических лиц, и наложили штрафов на 388,3 тысячи рублей. Кроме того, за отчетный период ведомство направило 32 материала в правоохранительные органы, которые в итоге привлекли к дисциплинарной ответственности 231 должностное лицо. Государству было возмещено в результате прокурорского реагирования 12,5 миллиона рублей причиненного ущерба.

По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты органами предварительного следствия в 2019 году было возбуждено 25 уголовных дел.