МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Минфин РФ в 2019 году купил по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета 20,706 миллиарда долларов, 18,474 миллиарда евро и 3,605 миллиарда фунтов стерлингов, говорится в проекте доклада к коллегии федерального казначейства.

"Федеральным казначейством, согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счет средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объеме 2,977 триллиона рублей. В результате покупки иностранной валюты за счет средств федерального бюджета было приобретено 20 706,4 миллиона долларов США, 18 473,6 миллиона евро и 3 604,6 миллиона фунтов стерлингов Соединенного Королевства", — говорится в докладе.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти. Эти средства направляются на счета в Банке России, откуда позже будут перечислены в ФНБ.

В январе 2019 года Банк России уплатил в доход федерального бюджета проценты за пользование денежными средствами, размещенными в 2018 году на указанных счетах, в сумме 19,193 миллиарда рублей.

"Сумма начисленного процентного дохода за пользование денежными средствами на счетах в иностранной валюте в 2019 году составила 35 784,7 миллиона рублей и зачислена в доход федерального бюджета в январе 2020 года", — говорится в докладе.