МОСКВА, 18 мар, РИА Новости/Прайм. Сервис "Яндекс.Еда" сократил с 7 до 1 дня срок подключения ресторанов, которые приостановят работу и перейдут на формат доставки из-за нового коронавируса; за последние дни число заявок на подключение ресторанов к платформе удвоилось и продолжает расти, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Часть московских ресторанов с 18 марта приостановят работу и перейдут на формат доставки из-за нового коронавируса, следует из письма Федерации рестораторов и отельеров на имя премьер-министра Михаила Мишустина, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы в контакте с Федерацией и готовы оказывать поддержку ресторанам, чтобы они могли продолжить работать на доставку. За последние дни число заявок на подключение ресторанов к платформе удвоилось и продолжает расти. Поэтому мы приняли решение запустить ускоренную процедуру обработки таких заявок", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что после предоставления всей необходимой информации ресторан сможет начать работать с доставкой за один рабочий день, стандартная процедура занимает до семи рабочих дней.

Кроме того, на время сложной ситуации "Яндекс.Еда" даст возможность подключаться к сервису по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана. "Наши партнерские службы доставки готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы удовлетворить растущий спрос, а также помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов на время вынужденного простоя ресторанов", — уточнили в пресс-службе сервиса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 173 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7 тысяч скончались. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, десять из них заразились уже в стране, пять человек выздоровели и выписаны.