МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу в условиях распространения нового коронавируса повысит ключевую ставку с нынешних 6%, полагает уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

"Если посмотреть на мировой опыт, то увидим, что все более-менее крупные страны сейчас борются со спадом экономики из-за коронавируса, понижая ключевую ставку. Но у нас, к сожалению, иной путь", — посетовал Титов.

"Для нашего ЦБ намного важнее, насколько хорошо финансово чувствует себя государство, чем самочувствие огромного количества субъектов экономики. Поэтому реакцией на скачки валютного курса с большой долей вероятности станет увеличение ставки, конечно, не в той степени, какая была в 2014 году", — заявил бизнес-омбудсмен.

Титов уверен, что обезопасить финансовый рынок от неконтролируемого перетекания рублей в доллары и евро, можно применяя методы стабилизации, не связанные с ключевой ставкой. "Например, ограничение валютной позиции банков, введение обязательства экспортеров к продаже валютной выручки, предоставление населению и портфельным инвесторам альтернативы в виде индексных облигаций, номинированных в рублях с купоном, привязанным к курсу рубля, к корзине валют и другие", — считает он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 20 марта, проведет внеплановую пресс-конференцию в режиме онлайн по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке. ЦБ считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер в условиях быстрого изменения ситуации на финрынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19).

В начале недели Федеральная резервная система (ФРС) США в рамках внепланового заседания приняла решение снизить ключевую ставку до 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что намерен дополнительно выкупить с рынка ценные бумаги на 700 миллиардов долларов в ближайшие месяцы, чтобы поддержать стабильность цен и оказать помощь домохозяйствам. А в начале марта ФРС уже принимала решение о снижении ставки — до 1-1,25% с 1,5-1,75%. Кроме того, тогда же на внеочередном заседании свою ключевую ставку понизил и ЦБ Великобритании — до 0,25%.