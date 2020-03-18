МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc заключил предварительное соглашение о продаже 29,9% акций IRC, производителя железной руды на Дальнем Востоке России, инвестиционной компании из Лихтенштейна Stocken Board AG за 10 миллионов долларов, говорится в сообщении золотодобывающей компании.

"Условия предварительного соглашения предполагают, что Stocken согласится приобрести у Petropavlovsk примерно 2,121 миллиарда акций IRC (представляющих 29,9% акций в обращении на сегодняшний день), за денежное вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. Согласно условиям гарантий и связанным с ними соглашениям, Petropavlovsk необходимо согласие Газпромбанка для заключения обязывающего договора купли-продажи акций в отношении акций IRC", — говорится в сообщении.

Предполагаются, что оставшиеся около 85 миллионов акций (1,2%) IRC, которые принадлежат Petropavlovsk как его крупнейшему на сегодняшний день владельцу, не будут включены в договор купли-продажи.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В текущем году компания планирует нарастить производство золота до 620-720 тысяч унций, включая переработку стороннего концентрата.

IRC — единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, был выделен из ГК "Петропавловск" в 2010 году для реализации проекта создания горно-металлургического кластера в Приамурье, который компания ведет с 2003 года.