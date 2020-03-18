МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в феврале, по окончательной оценке, замедлилась до 1,2% с уровня января в 1,4%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе 2020 года сократился до 1,3 миллиарда евро с 23,1 миллиарда евро в декабре, сообщает Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 19,2 миллиарда евро.