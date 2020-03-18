МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в январе 2020 года сократился до 1,3 миллиарда евро с 23,1 миллиарда евро в декабре, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 19,2 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в январе 2020 года незначительно вырос — год назад он составлял 600 миллионов евро. В том числе экспорт товаров из еврозоны в январе вырос в годовом выражении на 0,2% — до 184 миллиардов евро, импорт — снизился на 0,2%, до 182,7 миллиарда евро.

При этом в Евросоюзе в январе был отмечен дефицит внешнеторгового баланса на уровне 2,6 миллиарда евро против профицита в 23,4 миллиарда евро в декабре. В январе 2019 года в макрорегионе был отмечен дефицит в 3,4 миллиарда евро. Таким образом, в годовом исчислении дефицит снизился на 24%. Экспорт товаров из ЕС в январе вырос в годовом выражении на 0,4% — до 166,5 миллиарда евро, импорт — снизился на 0,2%, до 169 миллиардов евро.