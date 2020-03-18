МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал органам власти до 1 мая не инициировать банкротства за долги перед бюджетами, сообщается на сайте кабмина.

Рекомендация входит в список поручений правительства по предоставлению отсрочек по налоговым платежам для туристической и авиаотрасли, а также по обеспечению возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве.

"Рекомендовать высшим должностным лицам… Центральному банку Российской Федерации отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед бюджетами субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственными им организациями, а также задолженность перед кредитными организациями в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве", — говорится в сообщении.

На этот же срок рекомендовано отложить подачу заявлений о банкротстве лиц, имеющих задолженность перед госкорпорациями, если ранее не возбуждено дело о банкротстве.

Кроме того, Мишустин поручил федеральным органам власти до 1 мая приостановить назначение выездных налоговых и плановых проверок для бизнеса, а внеплановые проверки проводить только в исключительных случаях, минимизировав их число, сообщается на сайте кабмина.

"Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение… выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — говорится в поручениях.

Следующий пункт звучит так: "Минэкономразвития России проработать с Генпрокуратурой России вопрос обоснованности проведения органами контроля (надзора) внеплановых проверок, назначаемых в исключительных случаях, указанных в пункте 1 настоящего поручения, с целью минимизации количества внеплановых проверок". Срок — до 25 марта.

Федеральным органам исполнительной власти в срок до 20 марта предстоит рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок, а также предоставить в Минэкономразвития информацию о количестве уже назначенных с 1 января по 17 марта проверок.