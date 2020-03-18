МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в феврале уменьшилось на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,599 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества в месячном выражении до 1,5 миллиона.

При этом показатель января был пересмотрен с 1,567 миллиона до 1,624 миллиона новостроек.