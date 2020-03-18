Число новостроек в США в феврале снизилось на 1,5%, лучше прогноза
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в феврале уменьшилось на 1,5% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,599 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения их количества в месячном выражении до 1,5 миллиона.
При этом показатель января был пересмотрен с 1,567 миллиона до 1,624 миллиона новостроек.
https://1prime.ru/state_regulation/20200318/831102187.html