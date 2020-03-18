ВАШИНГТОН, 18 мар — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что в корне не согласен с прогнозом главы минфина Стивена Мнучина о том, что из-за коронавируса безработица в США может достичь 20%.

"Нет, я не могу согласиться с этим. Это совершенно неверный прогноз, мы его даже не рассматриваем", — ответил Трамп на вопрос прокомментировать слова Мнучина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались. В США количество заражённых превысило 7 тысяч человек, из них 117 умерли.