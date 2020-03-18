МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет любым публичным акционерным обществам, в том числе Сбербанку, проводить годовое собрание акционеров в 2020 году в заочной форме. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ допускает проведение в 2020 году в заочной форме общих собраний акционеров, в повестку дня которых включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО.

Такая возможность предусматривается исключительно из-за ситуации с распространением коронавируса, пояснял в марте первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Действующий закон "Об акционерных обществах" запрещает проведение общих собраний акционеров, на которых обсуждаются такие вопросы, в заочной форме. Закон на один год снимает это ограничение.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением норм, которые вступят в силу с 2024 года и касаются отмены ряда положений действующих законов.