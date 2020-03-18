МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля на рынке forex падает в среду к доллару и евро на фоне очередного обвала цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.06 мск курс доллара на рынке forex составлял 82,16 рубля, евро — 89,07 рубля.

На Московской бирже, торги на которой являются для рубля основными, курс доллара уперся в верхнюю планку коридора в 80,87 рубля, а евро – в 88,725 рубля.

Мировые цены на нефть падают в среду на 13-22% на фоне новой волны паники, вызванной рисками вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику. Дополнительное риски для нефтяного рынка также представляет вероятность переизбытка сырья, возникшая после распада сделки ОПЕК+ 6 марта текущего года.