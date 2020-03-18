МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Распространение коронавируса в США может привести к падению цен на жилье в стране, полагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Продолжение распространения коронавируса в США замедлит процесс приобретения жилья и, вероятно, приведет к снижению цен на жилье в долгосрочной перспективе", — пишет агентство.

При этом Fitch отмечает, что низкие ставки по ипотечным кредитам, высокие темпы роста числа новостроек и низкий уровень безработицы обеспечивают фундаментальную поддержку ценам на жилье.

Fitch также полагает, что в настоящее время стоимость жилья в США завышена на 1,5%. Стоимость жилья, по мнению агентства, наиболее завышена в Лас-Вегасе, Неваде и Айдахо — на 20-24%, в Далласе и Остине — на 10-14%, Северной Дакоте — 15-19%.