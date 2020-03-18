МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Минэнерго РФ предлагает учитывать бюджетные субсидии при расчете цены на мощность электростанций, работающих на сжигании твердых бытовых отходов (ТБО), соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

"Настоящим проектом постановления предлагается внести изменения в Правила определения цены на мощность с целью учета объема предоставленных бюджетных субсидий в расчете величины скорректированных удельных капитальных затрат в отношении генерирующих объектов при расчете цены мощности по ДПМ ТБО", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). В настоящее время принято решение о продлении программы поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с определенными корректировками до 2035 года.

В марте 2017 года правительство РФ утвердило документы, позволяющие распространить меры господдержки ВИЭ на генерирующие объекты, которые функционируют на основе сжигания ТБО. При этом правительством РФ приняты решения о выделении в рамках реализации национального проекта "Экология" прямых бюджетных инвестиций в форме целевых субсидий операторам проектов строительства генерирующих объектов, функционирующих на основе использования ТБО в Московской области и Татарстане.

Отмечается, что действующая редакция Правил определения цены на мощность не учитывает дополнительное субсидирование генерирующих объектов, что может привести к повторной оплате одних и тех же расходов инвесторов и привести к необоснованному росту цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Проект призван исключить возможность возникновения данной проблемы.