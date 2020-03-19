МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект, направленный на привлечение инвестиций в российскую экономику через создание благоприятных условий для инвесторов и предусматривающий реализацию новых инвестпроектов на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Документ призван создать предсказуемые и благоприятные условия работы бизнеса и реализации инвестпроектов через стабилизационную оговорку, снятие инфраструктурных ограничений, внедрение механизма возмещения затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную, цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных налогов, пояснял в среду глава профильного комитета по экономполитике Сергей Жигарев.

В результате многочисленных согласований с представителями бизнес-сообщества, крупных общественных объединений и экспертов текст законопроекта был серьезно доработан. В рамках второго чтения, прошедшего в среду, из него были исключены вызывающие наиболее серьезные возражения положения, максимально сняты разногласия и учтены принципиальные замечания, заверял депутат.

Согласно документу, минимальный объем инвестиций организации, реализующей новый инвестпроект на условиях СПЗК в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта должен составлять 250 миллионов рублей, цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства — 500 миллионов, обрабатывающего производства — 1,5 миллиарда, в иных сферах — 5 миллиардов рублей.

Замминистра финансов Андрей Иванов в декабре пояснял, что цель законопроекта — привлечение в экономику не менее 30 триллионов рублей инвестиций. Причем поставлена задача ежегодно заключать 100-150 СЗПК с общим объемом инвестиций 7-10 триллионов рублей, отмечал он.

Госдума также рассмотрит в третьем чтении два законопроекта-спутника, вносящих изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.