МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс и допускающий направление в 2020 году бюджетных средств на борьбу с последствиями распространения коронавируса без несения изменений в бюджет РФ.

Документ, внесенный в среду главой комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, дает право кабмину РФ в текущем году без внесения поправок в закон о федеральном бюджете за счет перераспределения ассигнований увеличивать средства резервного фонда правительства и направлять их на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели.

Кабмин в 2020 году также будет вправе принимать решения о предоставлении государственных гарантий РФ в рублях с превышением их предельного объема, установленного программой госгарантий на 2020 год, но без превышения предельного объема государственного внутреннего долга РФ. На текущий год предельный объем госгарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, установленные правительством РФ, составляет 30 миллиардов рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что верхний предел государственного внутреннего долга не будет превышен благодаря тому, что программа внутренних займов в текущем году фактически будет выполнена в меньшем объеме, чем планировалось.

Бюджетный комитет считает необходимым при рассмотрении законопроекта во втором чтении, которое намечено на 31 марта, "учесть опыт работы комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, которая в период внешних экономических шоков 2015-2016 годов эффективно осуществляла парламентский контроль за перераспределением бюджетных средств в рамках оперативных мер правительства РФ по поддержке экономики и социальной сферы".

Принятие и реализация законопроекта создаст возможность реализации правительством оперативных мер по поддержке отраслей экономики, социальной сферы и по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов.