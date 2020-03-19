МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Курс рубля на рынке Forex падает в среду к доллару и евро на фоне очередного обвала цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.

Ниже приводится справочная информация о случаях падения курса российского рубля.

18 марта 2020 года доллар поднялся выше отметки в 82 рубля на рынке Forex, евро превысил 90 рублей. При этом ранее американская и европейская валюты уперлись в верхнюю планку коридора на Московской бирже на 18 марта — 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно. Резкое ослабление российской валюты вызвано падением цен на нефть: стоимость марки Brent и WTI обновили минимумы с 2002-2003 годов. Кроме того, пандемия коронавируса снизила спрос на черное золото, что привело к дополнительному снижению стоимости нефти. Помимо этого, Саудовская Аравия после срыва сделки ОПЕК+ объявила об увеличении добычи и снижении цен, что обвалило нефтяные котировки. Всего с начала года цены на нефть упали почти вдвое.

В ночь на 9 марта 2020 года нефтяные котировки обвалились более чем на 30% после новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. Вслед за нефтяными котировками также упал курс рубля на рынке Forex. По состоянию на 17.05 мск курс доллара на рынке Forex составил 74,33 рубля, евро — 85,05 рубля. Ранее в ходе торгов доллар доходил до 75,67 рубля, евро — до 86,09 рубля.

20 января 2016 года на фоне снижения цены на нефть курс доллара превысил максимум, который был достигнут 16 декабря 2014 года (80,1 рубля), и в пиковый момент достигал отметки 81,07 рубля. 22 января 2016 года рубль компенсировал падение недели, однако позже продолжил демонстрировать широкие колебания — доллар поднимался к психологически значимой отметке 80 рублей.

15 декабря 2014 года биржевой курс рубля к бивалютной корзине испытал сильнейшее падение со времен дефолтного 1998 года. На этом фоне в ночь на 16 декабря ЦБ внезапно и резко повысил ключевую ставку — с 10,5% до 17% годовых, объяснив это существенно возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Однако 16 декабря обвал продолжился: евро на пике подскакивал на 27,7% до 100,74 рубля, доллар — на 24,3%, до 80,1 рубля.

В 2008 году финансовый кризис, зародившийся в США годом ранее, распространился по всему миру, не оставив в стороне ни одну страну, в том числе и Россию, которая в сентябре 2008 года столкнулась с новыми макроэкономическими реалиями. Резкое падение мировых цен на нефть, отток иностранного капитала, отсутствие свободной ликвидности у банков чувствительно ударили по национальной экономике и дестабилизировали финансовую систему. С сентября 2008 года по февраль 2009 года валютный курс рубля к доллару снизился на 47,5% (с 24,667 рубля за доллар на 2 сентября 2008 года до 36,3798 на 7 февраля 2009 года), а валютные резервы упали на 33,5% (с 582,2 миллиарда долларов на 1 сентября 2008 года до 386,9 миллиарда долларов на 1 февраля 2009 года). В течение зимы 2009 года своими твердыми намерениями не допустить дальнейшего ослабления курса рубля Банк России успешно отразил все попытки валютных спекулянтов "прорвать" верхнюю границу бивалютной корзины — рубль стабилизировался. Уже весной и летом 2009 года в условиях некоторого повышения мировых цен на нефть и роста золотовалютных резервов Банка России стоимость корзины несколько снизилась.

7 и 12 декабря 2002 года Центробанком РФ доллар был оценен в 31,86 рубля (всего с момента дефолта рубль обесценился к доллару в 4,9 раза). Затем курс начал снижаться и оставался стабильным до 2008 года.

17 августа 1998 года в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рубля за доллар. Это заявление повлекло за собой падение курса рубля сразу в полтора раза. С 18 августа по 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,2 раза: с 6,50 до 20,83 рубля, после чего последовало кратковременное укрепление до 8,67 рубля. Вскоре после дефолта ушли в отставку премьер-министр Сергей Кириенко и глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. Новым премьером был утвержден Евгений Примаков, а руководителем ЦБ — Виктор Геращенко.

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 миллиардов долларов, из которых 33 миллиарда пришлось на корпоративный сектор, 19 миллиардов — на граждан, 45 миллиардов — на коммерческие банки. Девальвация рубля остановилась только в конце 2002 года и за четыре с третью года оказалась пятикратной.

11 октября 1994 года произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. За один день на ММВБ курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей. Падение курса было кратковременным, и уже 14 октября 1994 года курс доллара снизился до 2994 рублей.

О причинах, приведших к "черному вторнику" эксперты спорят до сих пор. В докладе специальной комиссии отмечалось, что "резкая дестабилизация финансового рынка возникла на фоне сложной общеэкономической ситуации, в первую очередь увеличения темпов инфляции, углубления кризиса неплатежей, спада производства, низкой инвестиционной активности, уменьшения доходности вложений в различные сектора финансового рынка. Непосредственно к обвальному падению курса рубля привели раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий ряда федеральных органов исполнительной власти, непрофессионализм и безответственность некоторых должностных лиц".

Основным виновником "черного вторника" было признано тогдашнее руководство Центробанка во главе с его председателем Виктором Геращенко, который был вынужден уйти в отставку. В числе виновников также были названы исполняющий обязанности министра финансов Сергей Дубинин и его первый заместитель Андрей Вавилов.

С 22 по 24 сентября 1993 года официальный курс рубля упал на 20,25% по отношению к доллару, который вырос с 1036 до 1299 рублей. Возник ажиотажный спрос на валюту. Эксперты объясняли ситуацию в первую очередь политической нестабильностью — 21 сентября президент РФ Борис Ельцин подписал указ о поэтапной конституционной реформе в РФ, в соответствии с которой Съезд народных депутатов и Верховный совет должны были прекратить свою деятельность.

1 октября 1992 года произошло очередное повышение курса доллара, который вырос на 17,79% — с 254 до 309 рублей. Биржевые эксперты отмечали, что волна ажиотажного спроса на доллары связана с инфляционными процессами в российской экономике.

22 сентября 1992 года курс доллара по отношению к рублю вырос на 14,73% — с 205,5 до 241 рубля. Незадолго до этого, 17 сентября, президент России Борис Ельцин подписал указ о переходе к новым регулируемым ценам на отдельные виды энергоресурсов. Рост цен на нефтепродукты, уголь, транспортные услуги, тепловую и электрическую энергию, продовольствие вызвал очередной виток инфляции и обвал национальной валюты. Среди других причин падения рубля назывались также нарастание кредитной и денежной эмиссии, сокращение экспортных поступлений и спад промышленного производства.

С 26 по 28 августа 1992 года официальный курс рубля упал по отношению к доллару на 18% — со 168,1 до 205 рублей за доллар. И. о. председателя Банка России Виктор Геращенко объяснил произошедшее превышением спроса над предложением валюты. В качестве причин также называли высокие инфляционные ожидания коммерческих банков и населения, повышение закупочных цен на основные сельхозпродукты, увеличение бюджетных расходов, рост долговых обязательств предприятий.