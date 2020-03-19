МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Нью-Йоркская фондовая биржа из-за нового коронавируса с понедельника закроет торговые залы.

"Мы временно полностью переходим на электронные торги, начиная с открытия в понедельник", — говорится в сообщении биржи в Twitter.

При этом все рынки будут работать по обычному графику, отметила президент биржи Стейси Каннингем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались. В США количество заражённых превысило 7 тысяч человек, из них 117 умерли.