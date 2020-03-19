МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.

Цель этой программы — поддержать экономику, которая столкнулась с последствиями распространения коронавируса.

"Эта новая пандемическая программа срочного выкупа (PEPP) в общем составит 750 миллиардов евро. Выкуп будет продолжаться до конца 2020 года и будет включать все категории активов, попадающих под существующую программу выкупа активов (APP)", — говорится в заявлении банка.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.