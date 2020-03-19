МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Средний чек жителя России за один поход в магазин в феврале 2020 года увеличился по сравнению с январем на 3 рубля, или на 0,5%, и составил 555 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В феврале по традиции средний чек продемонстрировал рост, хотя и практически незаметный. За месяц его размер увеличился лишь на 3 рубля (плюс 0,5%), достигнув уровня в 555 рублей. За год размер среднего чека, наоборот, сократился: по сравнению с февралем прошлого года чек потерял 17 рублей, или 3%", — указывается в исследовании.

"Ромир" констатирует последовательное структурное падение среднего чека. "Положительная динамика против прошлого месяца обусловлена в первую очередь сезонным фактором, а в общем и целом средний размер покупки продолжает снижаться", — добавляет холдинг.

В феврале средний чек вырос в Дальневосточном федеральном округе (на 7,8% по сравнению с январем, до 712 рублей), на Урале (на 3,7%, до 612 рублей), в Южном округе (вместе с Северокавказским, на 2,5%, до 571 рубля) и в Поволжье (на 2,1%, до 515 рублей). В Центральном округе показатель остался на уровне января (607 рублей). В Северо-Западном округе и в Сибири чек снизился — на 4,8% (до 585 рублей) и на 1,1% (до 465 рублей) соответственно.

"Драйвером роста среднего чека по сравнению с январем являются гипермаркеты (плюс 3,6%). Именно в гипермаркетах наблюдался сильнейший рост чека в феврале. Менее всего среди остальных каналов росту чека подверглись супермаркеты (плюс 0,8%). При этом против прошлого года средний чек в гипермаркетах, наоборот, значительно снижается (минус 6%). Лидер по росту чека против прошлого года — магазины, торгующие через прилавок (2,2%)", — говорится в сообщении.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.