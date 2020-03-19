ЛОНДОН, 19 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает быстрого восстановления экономики в 38 странах своих операций после того, как удастся справиться с пандемией коронавируса. Такой прогноз содержится в отчете экономистов финансового института.

По оценке экономистов банка, степень влияния коронавируса на экономику будет зависеть от продолжительности пандемии, а также от ответных мер со стороны властей и правительств стран на ключевых экспортных рынках.

"Пандемия коронавируса окажет негативное влияние на экономику во всех регионах ЕБРР, но восстановление может быть сильным после того, как вспышка будет сдержана", — отметили эксперты.

Экономисты ЕБРР указали, что COVID-19 негативно отразится на экономиках всех 38 стран, в которых банк ведет свою деятельность. Принятые меры по сдерживанию распространения заболевания приведут к снижению потребления различных услуг. В первую очередь, в сфере ресторанного бизнеса, туризма и транспорта. Сократится также потребление в домашних хозяйствах.

По мере снижения спроса многие компании, особенно малого и среднего бизнеса, могут испытать резкое снижение доходов, что приведет к ужесточению их ликвидности, а также увеличит риск банкротства, отметили в ЕБРР. Эта проблема может быть смягчена усилиями со стороны банков, которые могут дать компаниям отсрочку по кредитам.

Косвенное влияние на экономику в странах присутствия ЕБРР будет оказывать нарушение глобальных цепочек поставок, ослабление внешнего спроса, снижение цен на нефть и сырьевые товары, а также сокращение туризма и путешествий.

Ранее на этой неделе ЕБРР объявил о выделении 1 миллиарда евро компаниям в странах своего присутствия для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. В случае необходимости банк готов выделить еще больше средств.