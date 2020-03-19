ПЕКИН, 19 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

К 5.49 мск основной индекс Hang Seng снизился на 3,98% — до 21403,61 пункта.

Днем ранее биржи Азии в ходе торгов демонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне заявления властей США о новых мерах поддержки экономики. Тем не менее, к концу торгов опасения за перспективы мировой экономики стали преобладать, и рынки ушли в "красную" зону.