Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4%
ПЕКИН, 19 мар /ПРАЙМ/. Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
К 5.49 мск основной индекс Hang Seng снизился на 3,98% — до 21403,61 пункта.
Днем ранее биржи Азии в ходе торгов демонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне заявления властей США о новых мерах поддержки экономики. Тем не менее, к концу торгов опасения за перспективы мировой экономики стали преобладать, и рынки ушли в "красную" зону.
https://1prime.ru/state_regulation/20200319/831105545.html