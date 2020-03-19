ПЕКИН, 19 мар — ПРАЙМ. Основные индексы Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж снижаются на фоне опасений инвесторов по поводу экономических последствий из-за пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Нефть марки Brent с вечера среды отыграла в цене 1,68$

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи SSEComposite к 6.14 мск снизился на 3,39% — до 2663,57 пункта, шэньчжэньский SZSE Component упала на 2,1% — до 9817,91 пункта.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng также торгуется в минусе, снизившись на 4,21% — до 21353,05 пункта.

Днем ранее биржи Азии в ходе торгов демонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне заявления властей США о новых мерах поддержки экономики. Тем не менее, к концу торгов опасения за перспективы мировой экономики стали преобладать, и рынки ушли в "красную" зону.