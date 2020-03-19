МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 0,4% в годовом выражении после роста на 0,7% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,8%.

В месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,1%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в феврале выросли на 0,6% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в феврале снизились на 0,1%.